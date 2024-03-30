Матвеева (Федорова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1939
Сын: Матвеев Александр Серафимович
Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Вера Серафимович
Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Николай Серафимович
Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Михаил Серафимович
Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Владимир Серафимович
Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Анатолий Серафимович
Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович
Смерть
Неизвестно