Матвеева (Федорова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Федорова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1939

Сын: Матвеев Александр Серафимович

Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Вера Серафимович

Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Николай Серафимович

Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Михаил Серафимович

Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Владимир Серафимович

Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Анатолий Серафимович

Отец ребёнка: Матвеев Серафим Иванович

Смерть
Неизвестно
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