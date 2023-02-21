Трефилова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1913 г.р.
1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1913

Муж: Трефилов Пантелемон

д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1913

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трефилов Пантелемон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.10.1916

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Трефилов Пантелемон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.03.1919

Сын: Трефилов Иван

Отец ребёнка: Трефилов Пантелемон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Пантелемон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Пантелемон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
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