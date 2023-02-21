Трефилова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1913
Муж: Трефилов Пантелемон
д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1913
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трефилов Пантелемон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.10.1916
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Трефилов Пантелемон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.03.1919
Сын: Трефилов Иван
Отец ребёнка: Трефилов Пантелемон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трефилов Пантелемон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трефилов Пантелемон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия