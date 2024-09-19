Аверкина Елена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверкин Иван Антонов
Рождение ребёнка
20.02.1885 ст.
Сын: Аверкин Тарас Иванов
Отец ребёнка: Аверкин Иван Антонов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №550, стр. 10
Смерть
Неизвестно