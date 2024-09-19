Аверкина Елена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверкина Елена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкин Иван Антонов

Рождение ребёнка
20.02.1885 ст.

Сын: Аверкин Тарас Иванов

Отец ребёнка: Аверкин Иван Антонов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №550, стр. 10
Смерть
Неизвестно

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