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Трофимов Авраам Фатеев

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Фатей Никифоров

Мать: Агафья Евстратова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Трофимов Ермил Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Кабанова Феврония Абрамова

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Фолимонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Трофимова Ефросинья Абрамова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1842 ст.

Сын: Трофимов Никита Авраамов

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Фолимонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1843 ст.

Дочь: Трофимова Екатерина Абрамова

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Фолимонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Трофимов Феофилакт Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Ефим Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Прасковья Фолимонова

Смерть
Неизвестно
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