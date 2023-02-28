Трофимов Авраам Фатеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Фатей Никифоров
Мать: Агафья Евстратова
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Кабанова Феврония Абрамова
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Фолимонова
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Трофимова Ефросинья Абрамова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1842 ст.
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Фолимонова
Рождение ребёнка
12.11.1843 ст.
Дочь: Трофимова Екатерина Абрамова
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Фолимонова
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Трофимов Феофилакт Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно