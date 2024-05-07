Ахмадеев Василь Вакильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ахмадеев Василь Вакильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмадеев Вакиль Зарипович

Мать: Ахмадеева Рахиля Сафеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмадеева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
18.05.1977

Дочь: Ахмадеева Оксана Василевна

Мать ребёнка: Ахмадеева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
24.02.1979

Дочь: Ахмадеева Екатерина Василевна

Мать ребёнка: Ахмадеева Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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