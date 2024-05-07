Ахмадеев Василь Вакильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1977
Дочь: Ахмадеева Оксана Василевна
Мать ребёнка: Ахмадеева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.1979
Дочь: Ахмадеева Екатерина Василевна
Мать ребёнка: Ахмадеева Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно