Gris Jean
Место рожденияOsthouse, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Дата рожденияДо 1625
Дата смертиДо 05.02.1689
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1625
Отец: Gris Adam
Мать: не указана
Osthouse, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Бракосочетание
07.11.1643
Жена: Gris Marie
Osthouse, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
parafia prostestancka
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Gris Michel
Мать ребёнка: Gris Marie
Смерть
До 05.02.1689