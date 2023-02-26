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Gris Jean

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Место рождения

Osthouse, Bas-Rhin, Alzacja, Francja

Дата рождения

До 1625

Дата смерти

До 05.02.1689

Пол

Мужской

Отец

1595 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1627 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1625

Отец: Gris Adam

Мать: не указана

Osthouse, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Бракосочетание
07.11.1643

Жена: Gris Marie

Osthouse, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
parafia prostestancka
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Gris Michel

Мать ребёнка: Gris Marie

Смерть
До 05.02.1689
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