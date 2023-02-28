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Суворов Федор Тихонов

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Место рождения

Жолнино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

09.06.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Жолнино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ковина Ольга Федорова

Мать ребёнка: не указана

Жолнино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Суворов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.06.1907
Жолнино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Николо-Отводное, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Ярославская губерния, Даниловский уезд, с. Шахово, приходское кладбище
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