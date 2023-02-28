Суворов Федор Тихонов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти09.06.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ковина Ольга Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.06.1907
Похороны
Неизвестно
Николо-Отводное, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Ярославская губерния, Даниловский уезд, с. Шахово, приходское кладбище