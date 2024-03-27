Анищенко Кондрат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнищенко Кондрат Иванович

Анищенко Кондрат Иванович

Место рождения

Белоруссия Могилевская область с. Березовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криштапов (Анищенко) Агафья

Мать ребёнка: (Анищенко (Мб Парфенова)) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамаюнов (Анищенко) Ева

Мать ребёнка: (Анищенко (Мб Парфенова)) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Анищенко) Матруна

Мать ребёнка: (Анищенко (Мб Парфенова)) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анищенко Иван

Мать ребёнка: (Анищенко (Мб Парфенова)) Анна

Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Анищенко Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: (Анищенко (Мб Парфенова)) Анна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.