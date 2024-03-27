Анищенко Кондрат Иванович
Место рожденияБелоруссия Могилевская область с. Березовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криштапов (Анищенко) Агафья
Мать ребёнка: (Анищенко (Мб Парфенова)) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамаюнов (Анищенко) Ева
Мать ребёнка: (Анищенко (Мб Парфенова)) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Анищенко) Матруна
Мать ребёнка: (Анищенко (Мб Парфенова)) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анищенко Иван
Мать ребёнка: (Анищенко (Мб Парфенова)) Анна
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Анищенко Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: (Анищенко (Мб Парфенова)) Анна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно