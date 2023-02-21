Реус Reus Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеус Reus Николай Дмитриевич

Реус Reus Николай Дмитриевич

avatar

Место рождения

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля

Дата рождения

22.12.1909

Дата смерти

17.05.1987

Пол

Мужской

Отец

Между 1880 и 1883 г.р.

Мать

Жена

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1909

Отец: Реус Reus Дмитрий Трофимович

Мать: Реус Прасковья Ефимовна

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
28.03.1935

Сын: Реус Борис Николаевич

Мать ребёнка: Миняйло Мария Андреевна

Пятигорск
Рождение ребёнка
19.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миняйло Мария Андреевна

Пятигорск
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Смерть
17.05.1987
Украина, город Донецк
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close