Реус Reus Николай Дмитриевич
Место рожденияСтавропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Дата рождения22.12.1909
Дата смерти17.05.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1909
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
28.03.1935
Мать ребёнка: Миняйло Мария Андреевна
Пятигорск
Рождение ребёнка
19.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миняйло Мария Андреевна
Пятигорск
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Смерть
17.05.1987
Украина, город Донецк