Наумченко Артём Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумченко Артём Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка

Сын: Наумченко Никита Артёмович

Мать ребёнка: Наумченко Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумченко Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумченко Александра Артёмовна

Мать ребёнка: Наумченко Юлия Александровна

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