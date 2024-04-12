Холин Алексей
Место рождения
Дата рождения14.01.1857
Дата смертиОколо ?.02.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1857
Отец: Холин Николай
Мать: Холина Мария
Хамовническая часть, дом курьерши Сахаровой, Тихвинская церковь, что на бережках
Бракосочетание
20.02.1880
Жена: Холина Олимпиада Olimpia
Минск
Рождение ребёнка
06.12.1880
Дочь: Дрыгалко Анна
Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia
Рождение ребёнка
04.08.1884
Сын: Холин Александр
Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia
Рождение ребёнка
08.03.1886
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia
Рождение ребёнка
17.08.1887
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia
Рождение ребёнка
29.03.1890
Сын: Холин Николай
Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia
Рождение ребёнка
31.10.1896
Дочь: Кваскова Лидия
Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia
Москва, Россия
Смерть
Около ?.02.1918
Касторное
Похороны
Неизвестно
Касторное