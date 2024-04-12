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Холин Алексей

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.01.1857

Дата смерти

Около ?.02.1918

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1857

Отец: Холин Николай

Мать: Холина Мария

Москва, город федерального значения Москва
Хамовническая часть, дом курьерши Сахаровой, Тихвинская церковь, что на бережках
Бракосочетание
20.02.1880

Жена: Холина Олимпиада Olimpia

Минск
Рождение ребёнка
06.12.1880

Дочь: Дрыгалко Анна

Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia

Рождение ребёнка
04.08.1884

Сын: Холин Александр

Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia

Рождение ребёнка
08.03.1886

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia

Рождение ребёнка
17.08.1887

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia

Рождение ребёнка
29.03.1890

Сын: Холин Николай

Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia

Рождение ребёнка
31.10.1896

Дочь: Кваскова Лидия

Мать ребёнка: Холина Олимпиада Olimpia

Москва, Россия
Смерть
Около ?.02.1918
Касторное
Похороны
Неизвестно
Касторное
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