Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1919
Дочь: Стародубцева Агния Николаевна
Отец ребёнка: Стародубцев Николай Прокопьевич
Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Стародубцев Николай Прокопьевич
Россия Кировская область котельничский район деревня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Стародубцев Николай Прокопьевич
Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Смерть
Неизвестно