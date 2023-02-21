Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна

Ульяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1919

Дочь: Стародубцева Агния Николаевна

Отец ребёнка: Стародубцев Николай Прокопьевич

Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Стародубцев Николай Прокопьевич

Россия Кировская область котельничский район деревня
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Стародубцев Николай Прокопьевич

Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close