Митропан Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митропан Терентий

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Митропан ?

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Онищенко Онисия

Мать ребёнка: Митропан Анна Михайловна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.07.1915

Дочь: Даниленко Паша

Мать ребёнка: Митропан Анна Михайловна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.05.1917

Сын: Митропан Федосий Терентиевич

Мать ребёнка: Митропан Анна Михайловна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Gurba Ekaterina

Мать ребёнка: Митропан Анна Михайловна

Смерть
1968
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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