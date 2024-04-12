Митропан Терентий
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Митропан ?
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Онищенко Онисия
Мать ребёнка: Митропан Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.07.1915
Дочь: Даниленко Паша
Мать ребёнка: Митропан Анна Михайловна
Рождение ребёнка
05.05.1917
Сын: Митропан Федосий Терентиевич
Мать ребёнка: Митропан Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Gurba Ekaterina
Мать ребёнка: Митропан Анна Михайловна
Смерть
1968
Причина смерти: Естественная смерть/старость