Сорокин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаменова (Сорокина) Зоя Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1928

Сын: Сорокин Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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