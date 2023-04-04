Полосатов Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полосатов Григорий
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Полосатова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: Полосатова Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
гравёр по металлу
Смерть
Неизвестно