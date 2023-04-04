Полосатов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосатов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полосатов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Полосатова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: Полосатова Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
гравёр по металлу
Смерть
Неизвестно
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