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Зеленцов Лаврентий Михайлович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Между 1818 и 1835

Жена: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Зеленцов Моисей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Зеленцова) Ульяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1833 ст.

Сын: Зеленцов Михаил Лаврентьевич

Мать ребёнка: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Зеленцов Яков Лаврентьевич

Мать ребёнка: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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