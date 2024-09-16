Зеленцов Лаврентий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1818 и 1835
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Зеленцов Моисей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Зеленцова) Ульяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна
Рождение ребёнка
07.09.1833 ст.
Сын: Зеленцов Михаил Лаврентьевич
Мать ребёнка: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Зеленцов Яков Лаврентьевич
Мать ребёнка: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна
Смерть
Неизвестно