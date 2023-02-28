Пастернак Борис Леонидович
Место рождения
Дата рождения10.02.1890
Дата смерти20.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890 по 1936
Место жительства
С 1936 по 1942
Переделкино, Московская обл.
Место жительства
С 1942 по 1944
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1944 по 1960
Переделкино, Московская обл.
Смерть
20.05.1960
Переделкино, Московская обл.