Пастернак Борис Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастернак Борис Леонидович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.02.1890

Дата смерти

20.05.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1890 по 1936
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1936 по 1942
Переделкино, Московская обл.
Место жительства
С 1942 по 1944
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1944 по 1960
Переделкино, Московская обл.
Смерть
20.05.1960
Переделкино, Московская обл.
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