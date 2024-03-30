Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Снежко Иван Григорьевич
Снежко Иван Григорьевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Новопрокоповка
Дата рождения
1923
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Снежко Григорий Афанасьевич
Мать
Снежко (Вольвач) Феодосия Сергеевна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Снежко Григорий Афанасьевич
Мать:
Снежко Феодосия Сергеевна
Новопрокоповка
Смерть
1942
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия