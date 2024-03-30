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Снежко Иван Григорьевич

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1923

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Снежко Григорий Афанасьевич

Мать: Снежко Феодосия Сергеевна

Смерть
1942
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