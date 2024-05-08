Зуй Прокофий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: не указана
Приемный сын в семье Пузыни Леона Ивановича, деревня Сурыкино/Мочалово,Езерийская волость Территория на которой находилась деревня Сурыкино (запустело, заросло ольхой и березой) сейчас относится к Се... Показать все
Смерть
Неизвестно