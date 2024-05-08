Зуй Прокофий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуй Прокофий Иосифович

Место рождения

Мочалово, Езерийская волость, Себежский уезд

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Мочалово, Езерийская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Зуй Григорий Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Приемный сын в семье Пузыни Леона Ивановича, деревня Сурыкино/Мочалово,Езерийская волость Территория на которой находилась деревня Сурыкино (запустело, заросло ольхой и березой) сейчас относится к Се... Показать все
Смерть
Неизвестно

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