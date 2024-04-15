Черепанова Палагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Палагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Черепанов Артемий Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Черепанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Черепанов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Черепанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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