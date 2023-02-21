Кошкина Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Кошкин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кошкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно