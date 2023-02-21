Кошкина Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Ирина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кошкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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