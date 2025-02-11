Тузов Архип Яковлевич 19.02.1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Тузов Архип Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.02.1800

умер 1844

Мать
(Алексеева) Катерина1764 г.р.
Отец
Гущин Непекин Яков Федорович1758 г.р.
Супруги
Тузова (Степанова) Васса1803 г.р.
Дети
Тузов Иван Архипович1820 г.р.
Тузов Федор Архипович1821 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1800

Отец: Гущин Непекин Яков Федорович

Мать: (Алексеева) Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тузова (Степанова) Васса

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тузов Иван Архипович

Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса

Рождение ребёнка
1821

Сын: Тузов Федор Архипович

Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Тузова) Евдокия Архиповна

Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса

Рождение ребёнка
1833

Сын: Тузов Яков Архипович

Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса

Рождение ребёнка
1835

Сын: Тузов Семен Архипович

Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса

Рождение ребёнка
1838

Сын: Тузов Василий Архипович

Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Тузова) Анастасия Архиповна

Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса

Смерть
1844

Мы используем куки для улучшения работы сайта.