Тузов Архип Яковлевич
мужской, родился 19.02.1800
умер 1844
Мать(Алексеева) Катерина1764 г.р.
ОтецГущин Непекин Яков Федорович1758 г.р.
Супруги
Тузова (Степанова) Васса1803 г.р.
Дети
Тузов Иван Архипович1820 г.р.
Тузов Федор Архипович1821 г.р.Показать еще 5
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Место
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Рождение
19.02.1800
Отец: Гущин Непекин Яков Федорович
Мать: (Алексеева) Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тузова (Степанова) Васса
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тузов Иван Архипович
Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Тузова) Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тузов Яков Архипович
Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Тузова) Анастасия Архиповна
Мать ребёнка: Тузова (Степанова) Васса
Смерть
1844