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Степан Иванов

Место рождения

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Иван Дмитриев

Мать: Пелагея

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Вычислено 1820 ст.

Жена: Лукерья Сергеева

Павловский, Александровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: Лукерья Сергеева

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Павел Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Сергеева

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Филипп Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Сергеева

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
С 1855
Смерть
Неизвестно
Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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