Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Иван Дмитриев
Мать: Пелагея
Бракосочетание
Вычислено 1820 ст.
Жена: Лукерья Сергеева
Павловский, Александровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Лукерья Сергеева
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Павел Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Сергеева
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Филипп Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Сергеева
Военная служба
С 1855
Смерть
Неизвестно