Кашин Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1975
Отец: Кашин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашина (Стефаненко) Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
12.07.2000
Сын: Кашин Даниил Юрьевич
Мать ребёнка: Кашина (Стефаненко) Ольга Юрьевна