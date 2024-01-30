Кашин Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашин Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1975

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

1976 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1975

Отец: Кашин Сергей Иванович

Мать: Кашина Лариса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина (Стефаненко) Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
28.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина (Стефаненко) Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
12.07.2000

Сын: Кашин Даниил Юрьевич

Мать ребёнка: Кашина (Стефаненко) Ольга Юрьевна

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