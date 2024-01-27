Шуварин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуварин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1925 г.р.

Мать

Около 1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Шуварин Иван

Мать: Шуварина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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