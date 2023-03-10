Супрун (Неизвестно) Ольга Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрун (Неизвестно) Ольга Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супрун Григорий Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Супрун Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Супрун Григорий Сергеевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Смерть
Неизвестно

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