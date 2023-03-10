Супрун (Неизвестно) Ольга Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
29.08.1913
Отец ребёнка: Супрун Григорий Сергеевич
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Смерть
Неизвестно