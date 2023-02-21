Карнецян Атом — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнецян Атом

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Карнецян Карапет Атомович

Мать ребёнка: Карнецян Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнецян Агавни Атомовна

Мать ребёнка: Карнецян Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнецян Нерсес Атомович

Мать ребёнка: Карнецян Мария

Смерть
Неизвестно
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