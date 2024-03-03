Анна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федотова

Место рождения

Вышетравино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

1764 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышетравино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Антон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1764 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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