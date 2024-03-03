Анна Федотова
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смерти1764 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Антон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Смерть
1764 ст.