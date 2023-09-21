Соловова Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1977
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.09.1999
Дочь: Рыжова Валерия Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.06.2011
Отец ребёнка: не указан