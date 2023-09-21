Соловова Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловова Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1977

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Евгений Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.09.1999

Дочь: Рыжова Валерия Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.06.2011

Сын: Рыжов Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

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