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Ермошкин Илья Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермошкин Яков Иванович

Мать: Ермошкина Матрона

Бракосочетание
20.07.1907

Жена: Ермошкина (Мичина) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
17.02.1910

Дочь: Ермошкина Александра Ильинична

Мать ребёнка: Ермошкина (Мичина) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ермошкина Мария Ильинична

Мать ребёнка: Ермошкина (Мичина) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1915

Дочь: Ермошкина Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Ермошкина (Мичина) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
03.05.1918

Дочь: Ермошкина Мария Ильинична

Мать ребёнка: Ермошкина (Мичина) Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно

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