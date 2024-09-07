Комолова (Попадьина) Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комолова (Попадьина) Ирина Тимофеевна

Место рождения

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

05.04.1904

Дата смерти

05.01.1985

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1904

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Матрёна Прохорова

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комолов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комолов Семен Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комолов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комолова Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Комолов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
01.08.1925

Дочь: Коршунова (Комолова) Александра Семёновна

Отец ребёнка: Комолов Семен Яковлевич

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
05.01.1985
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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