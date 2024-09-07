Комолова (Попадьина) Ирина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1904
Дата смерти05.01.1985
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1904
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Матрёна Прохорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комолов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комолов Семен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комолова Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Комолов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1925
Дочь: Коршунова (Комолова) Александра Семёновна
Отец ребёнка: Комолов Семен Яковлевич
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
05.01.1985
Калининград, город Калининград, Калининградская область