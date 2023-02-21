Кошкин Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Леонид Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкин Григорий Григорьевич

Мать: Кошкина Евдокия Тереньтьевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Кошкин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Леонид Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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