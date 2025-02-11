Wiebe Heinrich J.
мужской, родился 29.05.1863, Ксеновка
умер 1927, Saskatchewan, Canada
Супруги
Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W25.07.1863 г.р.
Дети
Wiebe John H.22.01.1884 г.р.
Wiebe Jacob05.07.1887 г.р.Показать еще 6
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Иммиграция
1874
Иммиграция
1876
Рождение ребёнка
22.01.1884
Сын: Wiebe John H.
Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W
Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
05.07.1887
Сын: Wiebe Jacob
Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W
Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
16.10.1889
Дочь: (Wiebe) Anna
Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W
Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
05.07.1891
Сын: Wiebe Heinrich
Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W
Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Wiebe Peter
Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W
Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
19.06.1895
Дочь: (Wiebe) Katharina
Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W
Rhineland, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
07.04.1897
Сын: Wiebe William
Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W
Waldeck, Saskatchewan, Canada
Рождение ребёнка
27.07.1900
Сын: Wiebe Gerhard
Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W
Manitoba, Canada
Смерть
1927
Saskatchewan, Canada