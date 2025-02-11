Wiebe Heinrich J. 29.05.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Wiebe Heinrich J.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.05.1863, Ксеновка

умер 1927, Saskatchewan, Canada

Супруги
Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W25.07.1863 г.р.
Дети
Wiebe John H.22.01.1884 г.р.
Wiebe Jacob05.07.1887 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Иммиграция
1874

Иммиграция
1876

Рождение ребёнка
22.01.1884

Сын: Wiebe John H.

Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
05.07.1887

Сын: Wiebe Jacob

Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
16.10.1889

Дочь: (Wiebe) Anna

Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
05.07.1891

Сын: Wiebe Heinrich

Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Wiebe Peter

Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
19.06.1895

Дочь: (Wiebe) Katharina

Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Rhineland, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
07.04.1897

Сын: Wiebe William

Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Waldeck, Saskatchewan, Canada

Рождение ребёнка
27.07.1900

Сын: Wiebe Gerhard

Мать ребёнка: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Manitoba, Canada

Смерть
1927
Saskatchewan, Canada

Мы используем куки для улучшения работы сайта.