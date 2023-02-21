Строев Яков Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строев Яков Романович

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Место рождения

Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское

Дата рождения

Около 15.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.08.1909

Отец: Строев Роман

Мать: не указана

Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск Chelyabinsk Oblast Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск Chelyabinsk Oblast Russia
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинская обл., Россия
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