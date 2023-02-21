Строев Яков Романович
Место рожденияОрловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское
Дата рожденияОколо 15.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.08.1909
Отец: Строев Роман
Мать: не указана
Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск Chelyabinsk Oblast Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск Chelyabinsk Oblast Russia
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинская обл., Россия