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Блохин Зот Зотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Блохин Зот Тимофеевич

Мать: Блохина Пелагея Терентьевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Блохин Николай Зотович

Мать ребёнка: Блохина Анна Диомидовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Клавдия Зотовна

Мать ребёнка: Блохина Анна Диомидовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Блохин Александр Зотович

Мать ребёнка: Блохина Анна Диомидовна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ольга Зотовна

Мать ребёнка: Блохина Анна Диомидовна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Вера Зотовна

Мать ребёнка: Блохина Анна Диомидовна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Блохин Андрей Зотович

Мать ребёнка: Блохина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Михалевская Мария Зотовна

Мать ребёнка: Блохина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Блохин Михаил Зотович

Мать ребёнка: Блохина Клавдия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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