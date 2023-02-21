Блохин Зот Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Блохин Зот Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Блохина Анна Диомидовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Клавдия Зотовна
Мать ребёнка: Блохина Анна Диомидовна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Блохина Анна Диомидовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ольга Зотовна
Мать ребёнка: Блохина Анна Диомидовна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Вера Зотовна
Мать ребёнка: Блохина Анна Диомидовна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Блохина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Михалевская Мария Зотовна
Мать ребёнка: Блохина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Блохина Клавдия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно