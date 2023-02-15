Пестерева (Берсенева) Ирина Юрьевна 29.07.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестерева (Берсенева) Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1982

Дата смерти

15.02.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестерев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
16.08.2007

Сын: Пестерев тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Пестерев Алексей Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
15.02.2023

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