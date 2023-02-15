Пестерева (Берсенева) Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1982
Дата смерти15.02.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.2007
Сын: Пестерев тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Пестерев Алексей Сергеевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
15.02.2023