Кулмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулмет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Ирей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыргул

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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