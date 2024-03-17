(Вдовина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вдовина) Анна Васильевна

(Вдовина) Анна Васильевна

Место рождения

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

26.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1916

Отец: Вдовин Василий Сергеевич

Мать: Вдовина (Костина) Анна Сергеевна

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Информация из выписки из архива ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Крещение
28.01.1916
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Номер записи № 15 Январь. Родилась 26 / крестили 28 Анна – родители: Грузинской волости дер.Березовца крестьянин Василий Сергеев ВДОВИН и законная жена его Анна Сергеева, оба православные Восприемники... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.