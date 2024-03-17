(Вдовина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1916
Информация из выписки из архива ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Крещение
28.01.1916
Номер записи № 15 Январь. Родилась 26 / крестили 28 Анна – родители: Грузинской волости дер.Березовца крестьянин Василий Сергеев ВДОВИН и законная жена его Анна Сергеева, оба православные Восприемники... Показать все
Смерть
Неизвестно