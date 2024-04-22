Пелагея Федосеева
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Бракосочетание
30.10.1870 ст.
Муж: Кузьма Александров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1875 ст.
Дочь: Степанида Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Александров
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно