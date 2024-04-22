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Пелагея Федосеева

Место рождения

Жуково, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуково, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
30.10.1870 ст.

Муж: Кузьма Александров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1875 ст.

Дочь: Степанида Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Александров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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