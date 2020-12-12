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Федотов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1954

Дата смерти

12.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1954

Отец: Федотов Александр Сергеевич

Мать: Федотова (Журавлева) Клавдия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова (Селивестрова) Любовь

Рождение ребёнка
06.12.1976

Сын: Федотов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Федотова (Селивестрова) Любовь

Рождение ребёнка
15.08.1980

Дочь: Захарова (Федотова) Марина Владимировна

Мать ребёнка: Федотова (Селивестрова) Любовь

Смерть
12.12.2020

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