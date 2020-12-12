Федотов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1954
Дата смерти12.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1976
Сын: Федотов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Федотова (Селивестрова) Любовь
Рождение ребёнка
15.08.1980
Дочь: Захарова (Федотова) Марина Владимировна
Мать ребёнка: Федотова (Селивестрова) Любовь
Смерть
12.12.2020