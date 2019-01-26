Чистяков Алексей Филиппович
Место рождения
Дата рождения15.03.1941
Дата смерти26.01.2019
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941
Бракосочетание
05.07.1964
Рождение ребёнка
22.07.1965
Дочь: Кодак Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Чистякова Валентина Константиновна
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1973
Дочь: Воробьева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Чистякова Валентина Константиновна
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Смерть
26.01.2019
Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область