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Чистяков Алексей Филиппович

Место рождения

Хлопцово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.03.1941

Дата смерти

26.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941

Отец: Чистяков Филипп Адександрович

Мать: Чистякова Александра

Хлопцово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
05.07.1964

Жена: Чистякова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
22.07.1965

Дочь: Кодак Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Чистякова Валентина Константиновна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1973

Дочь: Воробьева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Чистякова Валентина Константиновна

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Смерть
26.01.2019
Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
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