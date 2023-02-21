Соболев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1948
Сын: Соболев Валерий
Мать ребёнка: Анна
Мыт, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Евгений
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно