Соболев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1948

Сын: Соболев Валерий

Мать ребёнка: Анна

Мыт, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Евгений

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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