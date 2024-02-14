Хасянов Максут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасянов Максут

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камалетдинов Хасян Камаль Улы

Мать: Галифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афифя Исмаил Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афифя Исмаил Кызы

Рождение ребёнка
26.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афифя Исмаил Кызы

Рождение ребёнка
28.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афифя Исмаил Кызы

Рождение ребёнка
24.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афифя Исмаил Кызы

Смерть
Неизвестно

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