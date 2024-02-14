Хасянов Максут
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камалетдинов Хасян Камаль Улы
Мать: Галифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афифя Исмаил Кызы
Рождение ребёнка
26.08.1959
Рождение ребёнка
28.06.1962
Рождение ребёнка
24.02.1971
Смерть
Неизвестно