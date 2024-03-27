Ишмухамедов Галимжан
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти31.08.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Ишмухаметов Шакирзян
Мать: (Гайнуллина) Бибихяляс
Военная служба
Неизвестно
Шимухамедов Галипзап Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1910 Место рождения: Чувашская АССР Дата и место призыва: Марченский РВК Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: КалФ 609 сп Дата выбытия: 31.08.1942 Причина выбытия: умер от ран Первичное место захоронения: Калининская обл., Калининский р-н, г. Калинин, кладбище Большие Перемерки
Смерть
31.08.1942
Похороны
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
кладбище Большие Перемерки