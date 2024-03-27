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Ишмухамедов Галимжан

Место рождения

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1910

Дата смерти

31.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ишмухаметов Шакирзян

Мать: (Гайнуллина) Бибихяляс

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Военная служба
Неизвестно
Смерть
31.08.1942
Похороны
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
кладбище Большие Перемерки

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