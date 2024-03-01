Альметов Денис Радикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альметов Денис Радикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1982

Пол

Мужской

Отец

957 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1982

Отец: Альметов Радик Рафикович

Мать: Альметова Чулпан Маратовна

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