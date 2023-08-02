Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тулатов Ильяс
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тулатов Ислам
Отец ребёнка: Тулатов Джанмурза
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тулатов Темир-Болат
Отец ребёнка: Тулатов Джанмурза
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тулатов Джамболат
Отец ребёнка: Тулатов Джанмурза
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тулатов Касполат
Отец ребёнка: Тулатов Джанмурза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева Чабахан
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Джанмурза
Смерть
Неизвестно