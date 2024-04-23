Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Сын: Терен Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Епифан Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Григорьевич