Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1749

Сын: Терен Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Григорьевич

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1753

Сын: Епифан Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Григорьевич

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Григорьевич

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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