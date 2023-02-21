Горлов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорлов Павел Дмитриевич

Горлов Павел Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1939

Дочь: Бородина Раиса Павловна

Мать ребёнка: Горлова Валентина Иосифовна

Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.11.?

Дочь: Горлова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Горлова Валентина Иосифовна

Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close