Горлов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1939
Дочь: Бородина Раиса Павловна
Мать ребёнка: Горлова Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
30.11.?
Дочь: Горлова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Горлова Валентина Иосифовна
Смерть
Неизвестно