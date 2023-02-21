Селезенева Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селезенев Василий Андреевич
Мать: Селезенев ?
Бракосочетание
26.01.1896
г.Котельнич, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1896 ст.
Дочь: Созинова Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич
Починок Вновь Корминский Казаковской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
23.02.1902
Сын: Селезенев Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич
Кировская обл., Котельничский р-н
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Августа
Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Селезенев Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно