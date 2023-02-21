Селезенева Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезенева Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селезенев Василий Андреевич

Мать: Селезенев ?

Бракосочетание
26.01.1896

Муж: Селезенев Прокопий Андреевич

г.Котельнич, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1896 ст.

Дочь: Созинова Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич

Починок Вновь Корминский Казаковской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
23.02.1902

Сын: Селезенев Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич

Кировская обл., Котельничский р-н
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Августа

Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Селезенев Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Селезенев Прокопий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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