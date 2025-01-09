Ильина (Ильина) Евдокия Андреевна
женский, родилась 22.02.1836 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 29.12.1837 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецИльин Андрей ФедоровичДо 1810 г.р.
МатьИльина Аграфена КондратьевнаОколо 1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1836 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.02.1836 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
29.12.1837 ст.