Ильина (Ильина) Евдокия Андреевна 22.02.1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ильина (Ильина) Евдокия Андреевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 22.02.1836 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 29.12.1837 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Ильин Андрей ФедоровичДо 1810 г.р.
Мать
Ильина Аграфена КондратьевнаОколо 1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1836 ст.

Отец: Ильин Андрей Федорович

Мать: Ильина Аграфена Кондратьевна

Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
22.02.1836 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
29.12.1837 ст.
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Оспа

Мы используем куки для улучшения работы сайта.